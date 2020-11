Warum kommt Deutschland besser durch die Pandemie als Österreich?

Österreich hat proportional zur Einwohnerzahl fast vier Mal mehr Corona-Neuinfektionen als Deutschland.Was läuft anders im Nachbarland?

Österreich galt im Frühjahr noch als Vorreiter in der Coronabekämpfung. In Wien, Salzburg oder Linz hatten Gasthäuser, Schulen und der Handel bereits eine Woche geschlossen. Erst dann zog Deutschland mit seinem Lockdown nach. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hegte Sympathien für das "Wiener Modell", wie er selbst sagte. Es wirkte ein bisschen so, als wolle der CSU-Mann dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz nacheifern.

Nun, sieben Monate später, hat sich das Blatt gewendet. Deutschland meldet 139 Neuinfektionen pro 100.000 ...