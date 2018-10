Warum Latinos ihre Heimat verlassen

Die Karawane von Migranten, die sich derzeit auf ihrem Weg in die USA in Mexiko befindet, ist nur ein kleiner Teil des Problems. Millionen Menschen fliehen in Lateinamerika vor Gewalt und Unterdrückung.

SN/APA/AFP/JOHAN ORDONEZ Migranten aus Honduras klettern in Mexiko auf einen Truck, der sie weiter Richtung USA bringen soll.