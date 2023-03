Warum Macrons Pensionsreform so wütend macht: "Wer früh angefangen hat, muss warten"

BILD: SN/IKON IMAGES VIA AP

Die Herausforderung ist überall dieselbe: Gesellschaften altern. Wie finanziert man sie? Monika Queisser, die Leiterin für Sozialpolitik bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris, antwortet.

Weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter, mehr Menschen in Pension. Wie kann das gelingen? Monika Queisser: In der Tat sind alle Länder damit konfrontiert, sich an die Alterung anzupassen, denn überall werden weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter eine wachsende Zahl von älteren Menschen unterstützen müssen. Pensionsreformen sind dabei nur ein ...