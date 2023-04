Warum Männer aus dem Kaukasus so oft für Putin kämpfen

Die Kaukasusrepublik Dagestan ist einer der ärmsten Teile Russlands. Der Kriegsdienst in der Ukraine ist für viele ein Spitzenjob.

Ein Touristenführer in traditioneller Kleidung in den Bergen von Dagestan.

Touristen aus Petersburg möge er nicht, sagt Timur. "Mein Sohn lag dort im Herbst verwundet in einem Krankenhaus. Ich bin hingefahren, 2700 Kilometer mit dem Auto, und wollte eine Privatwohnung in der Nähe des Spitals nehmen, aber alle Vermieter haben abgelehnt." Die Petersburger hielten wohl alle Dagestaner für Berufsverbrecher oder Drogenhändler, meint er. Schließlich habe ihm die Frau eines Petersburgers, der mit seinem Sohn im Zimmer lag, eine Unterkunft verschafft. "Ihr Mann hat mit meinem Sohn in einer Spezialeinheit gedient."

...