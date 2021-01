Warum noch nicht genug Impfstoff für alle da ist

Die EU hat sich Hunderte Millionen Impfdosen gesichert. Aber die Bürger merken davon noch wenig.

Am 27. Dezember fand in fast allen EU-Staaten das mittlerweile viel kritisierte Show-Impfen gegen Covid-19 statt. Der tatsächliche Start verzögerte sich aber. Von Impfchaos war die Rede. Wer ist wofür verantwortlich? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

1. Warum bestellt die EU-Kommission für alle?

Weil die 27 Mitgliedsstaaten das mit Blick auf die größere Marktmacht der EU mit ihren 450 Millionen Einwohnern so wollten. Am 16. Juni haben die EU-Nationen und die Kommission das Vorgehen in einem ...