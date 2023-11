Mahmoud Abbas ist ein Mann ohne Macht. Die Schwäche des Palästinenserpräsidenten lässt sich erklären.

Mahmoud Abbas distanzierte sich spät von der Gewalt der Hamas in Israel. Aber auch die „israelische Aggression“ müsse aufhören, so der Palästinenserpräsident.

Am Freitag fiel sein Name wieder einmal. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wollte sich in Ramallah, im Westjordanland, mit Vertretern der Zivilgesellschaft treffen - und mit Mahmoud Abbas, dem Palästinenserpräsidenten. Was nach Machtfülle klingt, ist hohl. Mahmoud Abbas hat im tobenden ...