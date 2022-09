Warum Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen droht

Blufft der russische Präsident nur? Die Meinung von Militärexperten und Politologen ist durchaus geteilt.

Wladimir Putin rechtfertigte am Mittwoch mit einer 14-minütigen Angst- und Drohrede die bevorstehenden Volksabstimmungen in den besetzten ostukrainischen Gebieten, er rief eine Teilmobilmachung aus, aber vor allem drohte er dem Westen mit einem Atomkrieg. Hohe Politiker führender NATO-Länder hätten den Einsatz atomarer Massenvernichtungswaffen gegen Russland als zulässig bezeichnet, sagte Putin. Aber auch Russland besitze Zerstörungswaffen, die zum Teil moderner als die der NATO-Länder seien. "Und bei der Bedrohung der territorialen Unversehrtheit unseres Landes, zum Schutz Russlands und unseres Volkes, werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Waffen einsetzen. Das ist kein Bluff", versicherte er. "Diejenigen, die versuchen, uns mit Kernwaffen zu erpressen, sollen wissen, dass die Windrose sich auch in ihre Richtung drehen kann."

Der russische Exilpolitiker Ilja Ponomarjow glaubt, Putin bluffe doch. "Sonst hätte er das nicht unterstreichen müssen", sagte er dem ukrainischen Portal Gordon.

Die russische Militärdoktrin erlaubt den Einsatz von Atomwaffen als Antwort auf einen Angriff mit Massenvernichtungswaffen oder eine militärische Bedrohung für die Existenz des eigenen Staates. Putin aber sprach von einer Bedrohung für die territoriale Unversehrtheit des Landes, die schon in wenigen Tagen aktuell wird. Der russische Militärexperte Viktor Litowkin interpretiert die Worte Putins als Warnung an die NATO vor einer direkten Einmischung: "Wenn NATO-Streitkräfte die Ukrainer mit einer Aggression gegen uns unterstützen, wird Russland bereit sein, in Europa taktische Atomwaffen einzusetzen, vor allem gegen US-Stützpunkte mit Atomwaffen, etwa Ramstein."

Der russische Politologe Abbas Galljamow meint hingegen, dass Putin nicht einmal versuche, auf dem Schlachtfeld Erfolge zu erringen - und selbst nicht an einen Sieg glaube. "Er braucht die Mobilisierung, um die Ukraine an den Verhandlungstisch zu zwingen", sagte der Experte. Dafür zeige Putin die Bereitschaft zur Eskalation bis hin zum Einsatz von Atomwaffen. "Putin erhöht in jeder schwierigen Situation den Einsatz. Er erwartet, dass sich der Gegner vernünftiger verhält als er selbst und dann nachgibt, um einem Zusammenstoß aus dem Weg zu gehen", analysiert Galljamow. Er sieht darin ein Muster Putins zum Bluff.