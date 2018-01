Warum sich die GroKo neu erfinden muss

Erleichterung ist die vorherrschende Reaktion auf die Nachricht aus Berlin. Mit der Einigung auf Koalitionsgespräche vermeiden CDU/CSU und SPD vorerst die Gefahr, bei sonst fälligen Neuwahlen noch stärker abgestraft zu werden als beim vorigen Mal. Europa kann hoffen, dass Deutschlands ungewöhnlich lange Regierungsbildung bald zu Ende gehen wird.

Ein Scheitern der Sondierungen wäre für die Volksparteien eine Blamage gewesen. Aber Union und SPD tun jetzt nur den ersten Schritt. Ob wirklich eine neue Große Koalition

(GroKo) kommt, hängt von der Stimmung in der SPD ab. Dem Koalitionspoker muss zunächst ein Parteitag zustimmen, den Koalitionsvertrag muss am Ende die Parteibasis absegnen. Bei den Sozialdemokraten ist die Sorge groß, dass die Partei weiter schrumpfen wird, wenn sie auch künftig im Schatten von Kanzlerin Angela Merkel steht.

Von Aufbruch kann keine Rede sein, eher von einem Bündnis der Widerwilligen. In der Übereinkunft von Union und SPD steckt viel Vernünftiges. Es gibt daher die Aussicht, dass erfahrene Politiker das Land ordentlich regieren werden. Kritiker erkennen zu viel an "Weiter so", zu wenig an neuen Ideen.

Trotz glänzender wirtschaftlicher Situation sind ja viele Wähler skeptisch, ob sich das Erreichte bewahren lässt - angesichts von Zukunftsfragen wie Digitalisierung, demografischem Wandel, ökologischer Krise und globaler Bildungskonkurrenz. Die GroKo, sofern sie denn kommt, müsste sich also gleich neu erfinden.