Der US-Präsident fürchtet einen Wahlbetrug durch die Briefwahl. Nun verklagt er den US-Bundesstaat Nevada, weil dieser per Gesetz den Weg für eine Stimmabgabe per Post ebnet.

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump und die Republikanische Partei haben den Bundesstaat Nevada wegen der Pläne zur Stimmabgabe per Brief bei der Präsidentenwahl am 3. November verklagt. Die Klage vor einem Bundesgericht richtet sich gegen ein neues Gesetz Nevadas, ...