Warum uns Taiwan nicht egal sein sollte

Frankreichs Präsident Macron will, dass sich Europa aus dem Konflikt mit China heraushält. Es ist ein fatales Signal.

Am Wochenende hat das chinesische Militär einen Angriff auf Taiwan geprobt. Wieder einmal. Die meisten der 23 Millionen Taiwanerinnen und Taiwaner nahmen es gelassen. Sie kennen die Bedrohung allzu gut. Entspannt beobachtete wohl auch Frankreichs Präsident die Manöver. Bereits nach seinem China-Besuch vergangene Woche sagte Emmanuel Macron in Bezug auf Pekings Drohungen: "Ich bin weder Taiwan noch die USA: Als guter Stoiker befasse ich mich nur mit Dingen, die von mir abhängen." Europa solle in der Taiwan-Frage nicht zum "Mitläufer ...