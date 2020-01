Was bislang bekannt ist: Wurde die ukrainische Passagiermaschine von iranischen Raketen getroffen?

Warum gehen einige westliche Länder nun davon aus, dass iranische Raketen die Boeing über Teheran abgeschossen haben soll? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran verdichten sich die Hinweise auf einen versehentlichen Raketenbeschuss durch den Iran als Ursache. Die Regierungen in Kanada und Großbritannien haben nach eigenen Angaben Informationen, die auf den Abschuss durch eine iranische Rakete hinweisen. Diese Theorie wird US-Medienberichten zufolge auch in den USA verfolgt. Offiziell wird die Ursache für den Absturz weiter untersucht. Bei dem Absturz waren am Mittwoch mehr als 170 Menschen ums Leben gekommen - darunter 63 Kanadier. Kurz zuvor hatte der Iran zwei von US-Soldaten genutzte Stützpunkte im Irak angegriffen. Doch die iranischen Behörden bekräftigten, dass eine technische Ursache zu der Katastrophe geführt habe. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick?

Warum gehen einige westliche Länder nun davon aus, dass iranische Raketen die Boeing über Teheran abgeschossen haben soll?

Die neuen Erkenntnisse berufen sich auf Satelliten-, Radar- und andere elektronischen Daten, die routinemäßig vom US-Militär und den Geheimdiensten gesammelt würden, berichtete am Donnerstagabend der US-amerikanische Sender CNN. So wurde laut US-Geheimdienst Signale von einem Radar empfangen, der eingeschaltet worden sei. Zudem hätten US-Satelliten erfasst, dass kurz bevor das Flugzeug explodiert sei zwei iranische Boden-Luft-Raketen gestartet sind. Bislang sei das aber laut CNN eine "Arbeitstheorie".

Die Ukraine zieht derweil vier Versionen in Betracht: Alexej Danilow vom ukrainischen Sicherheitsrat schrieb auf Facebook, es sei möglich, dass die Maschine von einer Rakete des russischen Typs "Tor" getroffen worden sei. Deshalb seien Experten an der Untersuchung beteiligt, die bereits 2014 beim Abschuss des malaysischen Fluges MH17 durch eine Flugabwehrrakete über der Ostukraine ermittelt hätten. Geprüft werden auch ein Zusammenstoß mit einem Flugobjekt wie etwa einer Drohne, ein Triebwerksschaden und ein Terroranschlag.Die britische Zeitung "Guardian" berichtet von Bilder, die der Londoner Daten- und Informationsdienst "IHS Markit" veröffentlicht hat. Demnach sei es wahrscheinlich, dass das Flugzeug der Ukraine International Airline "irrtümlich von einer von der iranischen Revolutionsgarde betriebenen SA-15-Rakete abgeschossen wurde". Es handele sich offenbar um eine Tor-M1-Rakete, die in Russland hergestellt wurde und von den iranischen Revolutionsgarden genutzt wird. Der "Guardian" fügt aber hinzu, dass die Echtheit der Bilder nicht nachgeprüft werden konnte; dennoch wurden sie als glaubwürdig eingestuft.

Was sagt der Iran zu diesen Vorwürfen?

Unmittelbar nach dem Absturz des Flugzeugs teilten iranische Behörden mit, dass das Unglück auf technische Probleme zurückzuführen sei. Vermutungen, dass die Boeing abgeschossen wurde, wies der Iran zurück.

Der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde bezeichnete einen Abschuss der Passagiermaschine als "wissenschaftlich unmöglich" und entsprechende Spekulationen seien "unlogisch". "Die Behauptung, dass die Maschine von einem iranischen Raketenabwehrsystem getroffen worden sei, kann ganz und gar nicht stimmen, weil zur selben Zeit des Absturzes mehrere andere Maschinen im iranischen Luftraum unterwegs waren", sagte Ali Abedsadeh laut Nachrichtenagentur FARS. Im Iran gebe es zwischen der militärischen und zivilen Luftfahrtbehörde eine einwandfreie Koordination.

Wie soll nun festgestellt werden, was die Ursache des Flugzeugabsturzes war?

Der Iran will nun Fachleute unter anderem aus den USA in die Untersuchungen miteinbeziehen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB wird sich an der iranischen Untersuchung zu dem Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs beteiligen. Die Behörde teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, sie habe vom Iran eine Einladung zur Teilnahme an der Untersuchung erhalten und werde dieser Einladung nachkommen.

Die Ermittler wollen nun den kurzen Flug rekonstruieren. Die Blackboxen des Flugzeuges solle im Iran untersucht werden. Allerdings seien diese Blackboxen ebenso beschädigt wie der Voice Recorder, der Stimmen aus dem Cockpit aufzeichnet. Falls die Untersuchung technischen Gründen nicht möglich sein sollte, wären weitere Ermittlungen im Ausland denkbar. Es sollten alle technischen Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, um die Absturzursache umgehend zu klären, sagte der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde, Ali Abedsadeh.

Die Blackboxen sollten nach gründlichen Untersuchungen an die Ukraine übergeben werden, kündigte die Luftfahrtbehörde an.



