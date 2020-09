Was bislang über die mutmaßliche Entführung von Maria Kolesnikowa bekannt ist

Die weißrussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa ist spurlos verschwunden. Für ihr Umfeld ist klar: dahinter steckt das Lukaschenko-Regime.

Ein schwarzer Kleinlaster stoppt abrupt. Maskierte Männer in Zivil springen heraus und zerren eine Frau mit kurzen blonden Haaren vom Gehweg auf die Ladefläche. Augenzeugen sind sicher, die prominente belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa erkannt zu haben. Dann rast das Fahrzeug davon. All das geschieht am helllichten Tag, am Montag um kurz nach 10.00 Uhr in Minsk.

Von diesem Zeitpunkt an ist Kolesnikowa telefonisch nicht mehr zu erreichen. Auch der Kontakt zu ihrem Sprecher Anton Rodnenkow und einem weiteren ...