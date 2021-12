Was bleibt von Chiles Rebellion?

Die Massenproteste im vergangenen Jahr endeten mit der Chance auf einen Neubeginn: Chile gibt sich eine neue Verfassung. Bei der Präsidentenstichwahl am Sonntag droht ein Dämpfer.

Am Sonntag entscheidet Chile über seinen neuen Präsidenten. Das Ergebnis wird auch Auswirkungen auf die verfassunggebende Versammlung haben. Sie arbeitet an einem neuen Grundgesetz, das jenes aus der Diktatur ersetzen soll. Der Favorit in der Stichwahl, Neofaschist José Antonio Kast, ist entschiedener Gegner des Vorhabens. Der Vizepräsident der Versammlung, Jaime Bassa, nimmt im SN-Gespräch Stellung.

Was würde ein Präsident José Antonio Kast für Ihre Arbeit bedeuten? Jaime Bassa: Unsere Arbeit ist unabhängig von der Rotation im Präsidentenamt. Die ...