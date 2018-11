Was bringen die neuen US-Sanktionen?

Die bislang schärfsten US-Sanktionen gegen den Iran treten in Kraft. Noch konnten Strafmaßnahmen an Teherans Außenpolitik allerdings nichts ändern. Nur wenige glauben, dass Washington mit mehr Druck auch mehr erreicht.

Als "historischen Schritt" lobte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am Wochenende die bislang schärfsten US-Sanktionen gegen den Iran, die Montag früh in Kraft treten. Netanjahu, der weltweit schärfste Kritiker des Atomabkommens mit dem Iran, fordert seit Jahren eine harte Gangart gegen Teheran. Nur so könne man die Ajatollahs zurück an den Verhandlungstisch zwingen. Doch der Rest der westlichen Welt ist anderer Meinung. Am Wochenende erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit den Außenministern Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens ihr Bedauern über das erneute Inkrafttreten von Sanktionen. Andere warnen vor einer politischen Destabilisierung im Nahen Osten.