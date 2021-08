Was den "Islamischen Staat" von den Taliban unterscheidet

Eine Zweckallianz des Westens mit den Taliban ist denkbar.

Der Ableger des "Islamischen Staats" in Afghanistan hat sich den Zusatz "Khorasan" (IS-K) gegeben. Das bedeutet "Ostprovinz" oder "Land der aufgehenden Sonne" und meint eine historische Region, die auch Teile des Iran und Turkmenistans einbezieht.

Womit ein wesentlicher Unterschied klar wird: Die afghanischen Taliban sind Nationalisten. Sie haben niemals über die Landesgrenze hinaus operiert.

Die Ideologie des IS aber akzeptiert keine Grenzen. Der IS ist die dschihadistische Internationale. Sie wirft den Taliban Verrat am Heiligen Krieg ...