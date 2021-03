Was die USA beim Impfen anders machen

Vor einem Jahr noch war die Pandemie in den USA mit dramatisch hohen Infektionszahlen außer Kontrolle. Jetzt hat sich das Blatt gewendet: Beim Impfen haben die Vereinigten Staaten Europa inzwischen abgehängt.

US-Präsident Joe Biden ließ es sich nicht nehmen, den historischen Durchbruch bei der Impfstoffproduktion selbst zu verkünden. Sein Covid-19-Team handelte in den vergangenen Wochen unter Hochdruck einen Deal aus, der die beiden Pharmariesen Johnson & Johnson und Merck dazu brachte, bei der Herstellung der lebensrettenden Vakzine zu kooperieren.

"Dieses Land wird bis Ende Mai genügend Impfstoffe für jeden Amerikaner haben", erklärte Biden in einer kurzen Ansprache, in der er darlegte, was die US-Regierung unternommen hat, um die Produktion ...