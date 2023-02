Was die USA von Europa wollen

Der österreichische Außenminister Schallenberg lobte bei seiner USA-Reise den strategischen Gleichschritt der transatlantischen Partner. Ein Politologe ortet Luft nach oben.

7124 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Wien und Washington. Außenminister Alexander Schallenberg versuchte bei seinem US-Trip trotzdem Nähe herzustellen. "In Krisenzeiten ist es nicht egal, wer deine Partner sind", sagte er bei seinem Zusammentreffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Washington. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war Gesprächsthema Nummer 1. Politologe Peter Rough verfolgte den Besuch mit großem Interesse, nicht nur weil seine Mutter aus Kärnten stammt. Er leitet die Forschungsgruppe für Europa am Hudson Institut in Washington.

Interessiert in den USA überhaupt, welche Haltung ein kleines europäisches Land einnimmt? Peter Rough: Österreich wird als Austragungsort wahrgenommen. Es ist ein UNO-Hauptquartierland. OSZE-Hauptquartier. Als Teil der Bühne, wo große Politik gemacht wird. Es hat wegen der engen Verbindungen auf den Balkan auch einen Ruf als Brückenland in Europa: Wien gilt als eine Art Hauptstadt des Balkan könnte man sagen.

Die USA geben viel Geld für Verteidigung aus: 3,58 Prozent ihres BIP. In Österreich sind es nur 0,7 Prozent. Wie groß ist das Verständnis dafür? Das wird in den USA nicht wirklich wahrgenommen, weil Österreich als sicherheitspolitischer Akteur nicht ernst genommen wird. So ehrlich muss man sein. Im Frühling konnte man spüren, dass da etwas im Gange war. Es gab den Vorstoß, über Österreichs sicherheitspolitischen Kompass nachzudenken, daraus ist letztendlich nicht viel geworden. Die Position ist, wo sie war. Bundesministerium für Verteidigung und Sport - das ist an sich schon ein Indiz dafür, dass Verteidigung in Österreich nicht das zentrale Thema ist. Österreich hat eine wichtige diplomatische Rolle, aber in der Sicherheitspolitik ist es kein wichtiger Akteur.

Stellt sich in den USA Kriegsmüdigkeit ein? Da möchte ich kurz auf die Geschichte blicken: Im Fall der verlorenen Kriege der USA, wo tausende amerikanische Soldaten gefallen sind, in Vietnam oder im Irak zum Beispiel, konnte die Exekutive trotzdem über Jahre weitermachen. Damals sind Amerikaner gestorben und wir haben die Kriege verloren. Jetzt und in diesem Fall hat die Ukraine viel erreicht, tapfer gekämpft. Und es wird kein amerikanisches Blut vergossen. Würde ich im Weißen Haus sitzen, hätte ich eher die Sorge, dass mir von rechts Zögerlichkeit vorgeworfen wird, als dass wir da raus müssen.

Olaf Scholz hat die USA mit den Kampfpanzern sanft erpresst. Wie blickt man auf das Engagement der europäischen Partner? Lastenteilung ist ein großes Thema. Immerhin ist das ein Krieg in Europa. Das heißt, die Europäer müssen an vorderster Stelle am allermeisten tun. Ich würde sagen, dass für den Durchschnitts-Abgeordneten oder Senator man schon etwas mehr von Europa haben möchte. Aber letztendlich sind die USA der Anker des Bündnisses. Die Amerikaner sind diejenigen, die die Sicherheitsarchitektur in Europa aufgestellt haben, sie über Jahrzehnte begleitet und verfeinert haben. Und in Krisenmomenten muss der transatlantische Anker, also Washington, handeln.

Aber es ist ein teurer Krieg und der Durchschnittsbürger im Mittleren Westen oder sonstwo in den USA würde sich schon wünschen, dass man hier eine gute Lastenverteilung findet. Bisher ist das ganz gut gelungen: Die baltischen Staaten, die Polen haben relativ viel getan, die Briten auch. Deutschland tut immer mehr. Es gibt die Befürchtung, dass sich Europa spaltet in Ost und West.

Werden irgendwann doch Kampfjets in die Ukraine geliefert werden? Bis jetzt hat man bei jedem Waffensystem Grenzen gezogen und sie dann überschritten. Die modernen Nato-Panzer waren vor ein paar Monaten noch nicht denkbar. Ich vermute, dass auch diese Linie irgendwann überschritten wird. Die Ukraine wird sich immer mehr in eine westliche Militärmacht verwandeln.

Das Mindeste, was der Westen tun kann, ist, die Ukraine so auszustatten, dass sie sich auch zukünftig verteidigen kann.



Peter Rough ist Politologe am Hudson Institute in Washington. Unter anderem war er Forschungsdirektor für das Büro des Ex- US-Präsidenten George W. Bush.