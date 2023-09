Was ein Waffendeal zwischen Russland und Nordkorea bedeutet

Nordkoreas Kim Jong Un reiste zu einem Treffen mit Russlands Präsident Putin. Es geht nicht nur um gute Geschäfte.

Die Fahrt von Kim Jong Un gen Norden Richtung Wladiwostok wurde vor allem auch in Südkorea eng verfolgt. Politische Beobachter gingen am Dienstag davon aus, dass es wohl keine offizielle Stellungnahme aus Russland und Nordkorea geben werde, was dieser Tage der Führer Nordkoreas und Russlands Präsident Putin besprechen werden. Ein Ausbleiben einer solchen Erklärung gälte aber quasi als Bestätigung dessen, was in den USA und Südkorea seit vergangener Woche vermutet wird: Nordkorea und Russland schließen einen Waffendeal ab, um Russlands Krieg in der Ukraine zu finanzieren und zugleich die darniederliegende Volkswirtschaft Nordkoreas zu stärken.

Bereits seit rund einem Jahr wollen die USA wissen, dass Nordkoreas den russischen Angriff auf die Ukraine militärisch unterstützt, was man in Pjöngjang aber dementiert hat. UN-Sanktionen gegenüber Nordkorea, die auch Russland 2017 mittrug, verbieten Waffendeals. "Wir drängen die Demokratische Volksrepublik Korea (Anm.: Nordkorea) dazu, sich an die öffentlichen Verpflichtungen zu halten, die Pjöngjang gemacht hat, keine Waffen an Russland zu geben oder zu verkaufen", sagte Adrienne Watson, Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats des US-Präsidenten.

Dabei können beide international sanktionierte Staaten - Russland wie Nordkorea - gerade jetzt von einem Deal profitieren. "Russland könnte eine größere Zahl Granaten der Kaliber 122 und 152 Millimeter oder Teile der sowjetischen Panzer T-52 und T-62 kaufen", sagt Vladimir Tikhonov, Professor für Koreanistik an der Universität Oslo und Experte sowohl für Nordkorea als auch die Sowjetunion. "Nordkorea produziert all diese Dinge in großen Mengen." In Russland wiederum fehlen sie derzeit akut im Krieg gegen die Ukraine.

Tikhonov betont, dass über die Mengen und Preise nur spekuliert werden könne, allerdings: "Eine Artilleriegranate kostet auf dem EU-Markt um die 2000 Euro. Wir können davon ausgehen, dass die Preise bei einem Deal zwischen Russland und Nordkorea vergleichbar sind, wenn auch etwas niedriger." Bei 100.000 Granaten würde Nordkorea dann 200 Millionen Euro einnehmen. "Nordkoreas Gesamtexporte im Jahr 2022 lagen bei rund 304 Millionen US-Dollar. Es wäre also ein großes Geschäft für Nordkorea." Kim Jong Un könnte sich zudem russische Unterstützung beim Aufbau seiner U-Bootflotte erhoffen. "Nordkorea wünscht sich wohl, Atom-U-Boote", so Tikhonov. Auch Hilfe bei Satellitentechnologie steht wohl auf Pjöngjangs Wunschliste.

"Falls ein Deal auch landwirtschaftliche Güter und Lebensmittel beinhaltet, wird das Leiden der Bevölkerung in Nordkorea gemindert", fügt Park Sangin hinzu, Wirtschaftsprofessor an der Seoul National University. Die Ernährungslage im Land ist laut UN-Informationen höchst angespannt.

Aus der Sicht von Russlands Präsident Wladimir Putin spielt bei einem Deal mit Nordkorea offenbar eine weitere Erwägung eine Rolle. "Es sieht so aus, als würde Russland diese Option nutzen, um Südkorea davon abzuhalten, Waffen an die Ukraine zu liefern", meint Park.