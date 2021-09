Was eint und was trennt die Grünen von der FDP?

Am Mittwoch starten Vorsondierungen zwischen den beiden Parteien. Es zeichnen sich schwierige Gespräche ab.

Im Wahlkampf haben sich das FDP-Team um Christian Lindner und die Grünen-Doppelspitze Annalena Baerbock und Robert Habeck wenig geschenkt. Nun wollen sie - wenn möglich - gemeinsam einen Neustart der deutschen Politik auf den Weg bringen - und erst danach die Partei eines möglichen künftigen Kanzlers zu Gesprächen treffen. Wie steht es um die grün-gelben Schnittmengen?

Die FDP hat die Digitalisierung zu einem Kernthema gemacht und fordert ein Ministerium für digitale Transformation. Auch die Grünen wollen die Digitalisierung vorantreiben, nicht zuletzt, weil digitale Lösungen einen Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen liefern könnten. Und auch wo es um Freiheitsrechte, eine neue Familienpolitik, Toleranz und die Teilhabe von Minderheiten geht, gibt es Übereinstimmungen.

Schon schwieriger wird es beim Thema Außenpolitik. Vordergründig gibt es einige Übereinstimmungen: Der Ruf nach einer gestärkten EU ist Standard für die Spitzenpolitiker von Grünen und FDP. Milliarden für die Entwicklungszusammenarbeit stärken die Rolle Deutschlands und nützen oft auch der deutschen Wirtschaft. Auch die Modernisierung der Bundeswehr scheint konsensfähig, doch steckt der Teufel in den Details. Stichwort: Bewaffnung von Drohnen, wo die Grünen auf der Bremse stehen.

Auch beim Thema Migration liegen FDP und Grüne nicht weit auseinander - zumindest auf den ersten Blick. Die Liberalen haben die Zuwanderung von Fachkräften und humanitäre Verpflichtungen gegenüber Schutzbedürftigen im Programm. Aber: Flucht und Einwanderung sollen mit klaren Regeln unterschieden werden. Lindner forderte klare Kante gegen Migranten, die eine Straftat verübt haben.

Die Grünen formulieren vorsichtiger: Wer nach sorgfältiger Prüfung hierzulande kein Aufenthaltsrecht erhält, soll "zügig wieder ausreisen". Abschiebungen seien aber nur das letzte Mittel. Abschiebungen in Kriegs- und Krisenländer soll es nicht mehr geben, inklusive Syrien und Afghanistan.

Ein langes Ringen droht in der Klimapolitik. Für die Grünen ist es das Kernthema schlechthin. Einen gemeinsamen Weg gibt es noch nicht. Lindner wirft den Grünen vor, auf Verbote und Verzicht zu setzen, wo doch neue Technologien Lösungen böten. Die Ökopartei ihrerseits betont, ohne ordnungsrechtliche Vorgaben gehe es nicht - der Markt schaffe eben nicht zwangsläufig die besten Lösungen.

Auch in Sachen Finanzen gibt es Konfliktpunkte. Christian Lindner pocht auf ein Nein zu Steuererhöhungen und die Absage an eine Aufweichung der Schuldenbremse. Da Lindner selbst Finanzminister werden will, wird es auch schnell persönlich, denn auch Habeck liebäugelt mit dem Ressort.

Inhaltlich wollen die Grünen die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aufweichen, um massive Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur zu ermöglichen. Nicht nur Schulden belasteten kommende Generationen, so das Argument, sondern auch Versäumnisse bei dringend notwendigen Investitionen.