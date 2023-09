Was für die Frauen Israels das Fass zum Überlaufen brachte

Verhüllungsvorschriften und Geschlechtertrennung in öffentlichen Bussen: Nicht nur die Frauen wollen einen Gottesstaat mit stark eingeschränkten Freiheitsrechten verhindern.

Ein Bild, das ein halbes Land in Aufruhr versetzt: Die 15-jährige Shaked Rappaport und vier ihrer Freundinnen sitzen im Hinteren eines öffentlichen interstädtischen Autobusses auf dem Weg zu einem Campingurlaub am See Genezareth im Norden des Landes. Mitten im israelischen ...