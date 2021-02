Was geschieht mit Aung San Suu Kyi?

Myanmars Militär will die abgesetzte Regierungschefin wegsperren. Doch die Massenproteste halten an - trotz Gewalt.

Im Ringen um die Macht in Myanmar spielt Aung San Suu Kyi weiter die Schlüsselrolle. Das Militär hat die 75-Jährige Anfang Februar von der Regierungsspitze geputscht und sie unter Hausarrest gestellt. Nun soll sie vor Gericht. Schon seit zwei Wochen bekannt ist der Vorwurf, sie habe illegal eine Handvoll Funkgeräte importiert. Dafür drohen bis zu drei Jahre Haft. Am Mittwoch soll die erste Gerichtsanhörung stattfinden - und Suu Kyi per Video zugeschaltet werden.

Nun wurde bekannt, dass noch eine zweite Klage eingereicht wurde. Dabei gehe es um angebliche Verstöße gegen die Coronamaßnahmen, zitierte die Nachrichtenorganisation "Mizzima News" am Dienstag Suu Kyis Anwalt Khin Maung Zaw. Seine Mandantin habe am Dienstag ein Videotelefonat mit dem zuständigen Richter geführt, sagte ihr Verteidiger, der nach eigenen Angaben bei dem Gespräch nicht anwesend sein durfte.

Wie groß der Rückhalt von Suu Kyi und ihren Mitstreitern der vormaligen Regierungspartei NLD, die bei den Wahlen im November über 80 Prozent der Stimmen erhielt, in der Bevölkerung ist, zeigen die Massenproteste nach dem Putsch. Sie halten seit Tagen an, obwohl die Sicherheitskräfte immer gewalttätiger reagieren. Am Dienstag gingen wieder Hunderttausende im ganzen Land auf die Straße, um die Freilassung der politischen Gefangenen und die Wiedereinsetzung der zivilen Regierung zu fordern. Demonstranten blockierten unter anderem die Bahnverbindung zwischen Myanmars größter Stadt Yangon und Mawlamyine. Neben friedlichen Straßenprotesten setzen die Demonstranten auf den Boykott von Unternehmen, die von der Armee geführt werden. Weil zu viele Bürger ihr Geld abheben wollten, musste etwa eine Bank des Militärs am Dienstag schon zu Mittag schließen. Erst am Mittwoch werde wieder Geld ausgegeben, hieß es.

Die Armeepräsenz hat seit dem Wochenende merklich zugenommen. Panzer fuhren auf, auch Berichte von Schüssen auf Protestierende mehrten sich. In den vergangenen Nächten wurde zudem stets das Internet gesperrt. Es ist jene Zeit, in der auch die meisten Verhaftungen durchgeführt werden. Einige der prominentesten Aktivisten werden gesucht. Insgesamt sollen mehr als 400 Menschen wegen der Proteste hinter Gittern sitzen. Und dank jüngster Verordnungen können die neuen Machthaber, die am Dienstag erneut beteuerten, Wahlen abhalten zu lassen, nun auch Razzien ohne Gerichtsbeschluss durchführen. Den Widerstand der Anhänger Suu Kyis hat dies bislang nicht gebrochen.

Quelle: SN-Kolln, Dpa