Geradezu explodiert ist der grüne Abgeordnete Cem Özdemir jüngst im Deutschen Bundestag. In einer Wutrede geißelte er rechtsradikale und rassistische Äußerungen von Vertretern der AfD. Viele Parlamentarier stimmten dieser Philippika zu. Aber manche fragten auch, wie man am besten umgehen solle mit einer Rechtsaußen-Partei, die so gern den Wortknüppel hervorholt, um sich Publizität zu verschaffen.