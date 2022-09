Was im achten Sanktionspaket gegen Putin stecken kann

Im Energiesektor scheint das Machbare erreicht. Die EU will Russland noch mehr von westlicher Technologie abschneiden.

Die Europäische Union wird mit einem achten Sanktionspaket auf die Teilmobilmachung reagieren, die der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch angeordnet hat. Darüber waren sich die 27 Außenminister, die sich zur EU-Vollversammlung in New York aufhielten, dem Grunde nach rasch einig. Über das Wochenende will die EU-Kommission mit den 27 Mitgliedsstaaten ausloten, welche Maßnahmen von allen mitgetragen werden können. Ein Beschluss muss einstimmig sein. Im Energiesektor hat man im Moment wohl das Machbare ausgeschöpft.

So kommt ein Gasembargo ...