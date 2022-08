Was ist los in Saporischschja?

Am Mittwoch brach die Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) von Kiew zu Europas größtem AKW auf. Direktor Rafael Grossi will so gut wie möglich für "Stabilität" sorgen.

Russland hatte vorab versucht, den Besuch der Inspektoren im besetzten ukrainischen AKW Saporischschja auf einen Tag zu beschränken. Die Experten sollten "an einem Tag anschauen, wie das Werk arbeitet", sagte Jewgeni Balizki, der Leiter der von Russland eingesetzten Verwaltung in der Kraftwerksstadt Enerhodar. Doch Rafael Grossi, der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), ließ an seinen Plänen und an der Autorität der UN-Agentur keinen Zweifel aufkommen: "Wir bestimmen, was genug ist", stellte er unmittelbar vor der Abfahrt aus Kiew Mittwochfrüh klar. ...