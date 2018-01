Was ist uns die EU wert?

Das Tauziehen um den nächsten Haushalt der Europäischen Union ist eröffnet. Österreich wird wohl mehr als bisher einzahlen müssen.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger ist immer gut für markige Sprüche: "Von 100 Euro, die ein europäischer Bürger in Stuttgart, in Berlin, in Wien, in Rom, in Paris, in Vilnius erwirtschaftet - Handarbeit, Kopfarbeit und Vermögensanlage -, nehmen ihm die Behörden über Steuern, Gebühren, Abgaben, Beiträge im Durchschnitt 50 Euro ab. Von den 50 Euro geht ein Euro an die EU, zu den dusseligen Bürokraten nach Brüssel", so wiederholte er zu Wochenbeginn sein Lieblingsbeispiel für die schlanke EU-Struktur. 49 Euro blieben dagegen in den nationalen Budgets. Bei Europa zu sparen heiße also, "den einen Euro von 50 zu kürzen. Dabei gibt es 49 andere Baustellen, bei denen man schlanker werden kann". Oettingers Appell markiert den Auftakt zu den traditionell schwierigsten Verhandlungen in der EU: die alle sieben Jahre notwendige einstimmige Einigung auf den langfristigen Finanzrahmen.