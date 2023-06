Was passierte wirklich bei dem Bootsunglück vor Griechenland?

Gerettete Migranten sprechen von einem gescheiterten Abschleppversuch und blutigen Kämpfen auf dem Kutter.

Zoib Schamraiz zeigt vor einem Flüchtlingslager in Malakasa nördlich von Athen das Bild seines 40-jährigen Onkels Nadeem Muhamm, der nach dem Bootsunglück vor Griechenland vermisst wird.

Quälende Enge, Hunger und Durst, blutige Messerstechereien - und dann der Untergang. An Bord des Fischkutters, der am vergangenen Mittwoch vor Griechenland sank und Hunderte Menschen mit sich in die Tiefe riss, herrschten offenbar kaum vorstellbare Zustände. Inzwischen gibt es neue, unbeantwortete Fragen zum Hergang des Unglücks und zur Rolle der griechischen Küstenwache. Kenterte der Kutter gar bei einem missglückten Schleppversuch?

Die Staatsanwaltschaft in der griechischen Hafenstadt Kalamata hat am Dienstag mit den Vernehmungen von neun Überlebenden des ...