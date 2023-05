Was Prigoschins Wutanfall bedeutet

Man kann darüber streiten, ob Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin blufft oder nicht. Was feststeht, ist: Die Zerwürfnisse in den russischen Streitkräften sind größer als gedacht.

Lange rätselten westliche Fachleute, warum die militärische Supermacht Russland in der Ukraine so kläglich zu scheitern droht. Oder bereits gescheitert ist, wenn man die ursprünglichen Kriegsziele zugrunde legt. Inzwischen ist klar, dass Chaos und Unfähigkeit in der militärischen und politischen Führung die Hauptgründe für die Niederlagen sind.

Wenn es noch eines allerletzten Beweises bedurft hätte, dann lieferte ihn am Freitag Jewgeni Prigoschin. In einem geradezu irren Wutvideo schreit der Chef der Söldnertruppe Wagner seinen Zorn über den ...