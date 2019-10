Was sind sie wert? Die Briefe des Boris Johnson

Drei Briefe hat der britische Premierminister Boris Johnson noch in der Nacht auf Sonntag nach Brüssel geschickt. Adressat ist jeweils EU-Ratspräsident Donald Tusk. Der bestätigte noch in der Nacht den Erhalt der Schreiben über Twitter, machte aber gleichzeitig auf eine Kuriosität aufmerksam: Der Brief, in dem um die Verschiebung des Austrittstermins bis 31. Jänner 2020 gebeten wird, ist nicht von Boris Johnson unterschrieben. Auch fehlt der Briefkopf von 10, Downing Street. In Kopie lag der Gesetzesbeschluss, der Johnson zu diesem Schritt zwang, bei.



Einen zweiten Brief unterschrieb der Premier dann doch: In dem persönlich gehaltenen Schriftstück an "Dear Donald" spricht sich Boris Johnson gegen eine Fristverlängerung aus. Die wäre weder im Interesse des Vereinigten Königreichs noch der EU. Und würde "unsere Beziehung zerstören".



Im dritten Brief, der vom britischen EU-Botschafter Tim Barrow unterschrieben ist, wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf Verschiebung von Johnson bewusst nicht unterzeichnet worden sei, da die britische Regierung "vom Gesetz her" zu dem Antrag verpflichtet sei. Dennoch sei dieser als der offizielle zu behandeln.



Das hat Brüssel offensichtlich auch vor. EU-Diplomaten betonten am Sonntag, der vom Premierminister nicht unterschriebene Antrag sei über die offiziellen politischen Wege eingebracht worden. Er gelte aus Brüssler Sicht als verbindliche Willensäußerung Großbritanniens. Das unterzeichnete Schreiben sei zwar durchaus relevant, zeige aber eher die persönliche Sicht von Boris Johnson. Auf EU-Ebene werden jedenfalls die Vorbereitungen weiter vorangetrieben, einen geordneten Brexit am 31. Oktober zu ermöglichen. So wurde der neue Deal auch dem EU-Parlament übermittelt.



EU-Ratschef Donald Tusk will in den nächsten Tagen auch ausloten, ob die EU-Staaten nochmals Aufschub gewähren. Die Botschafter der verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten nahmen am Sonntag den Verlängerungsantrag nur "zur Kenntnis". Bei der späteren Entscheidung darüber würden "weitere Entwicklungen auf der britischen Seite" einbezogen.