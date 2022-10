Was soll die Mär von der "schmutzigen Bombe"?

Ausgemusterte, leicht radioaktive Rauchmelder aus Slowenien standen am Mittwoch überraschend im Krieg in der Ukraine im Fokus. Laut einem Tweet des russischen Verteidigungsministeriums soll ein Foto entsprechender Müllsäcke der ex-jugoslawischen Republik belegen, dass die Ukraine mit Anleitung des Westens eine "schmutzige Bombe" baue. Das slowenische Außenministerium stellte den russischen Fake sofort bloß.

Doch die russische Mär von der angeblich bald von der ukrainischen Armee zu zündenden "schmutzigen Bombe", also einer konventionellen Explosion radio-aktiv verseuchter Bestandteile, bei der es im Unterschied zu Hiroshima zu keiner Kernreaktion kommt, hatte sich bereits verselbstständigt. Die "schmutzige Bombe" soll von ukrainischen Soldaten gezündet, aber dann Moskau in die Schuhe geschoben werden. Dies behaupten russische Regierungs- und Generalstabsmitglieder seit ein paar Tagen.

"Es ist bekannt, dass es Pläne gibt für eine Provokation, eine sogenannte schmutzige Bombe einzusetzen", behauptete sogar Wladimir Putin in Moskau. Er bezeichnete die Ukraine als "Instrument amerikanischer Außenpolitik". Sie hätte ihre Souveränität und damit Daseinsberechtigung bereits verspielt.

Die Ukraine lud sofort Experten der Internationalen Atomagentur IAEA ein, um die beiden von Moskau genannten Forschungsstätten in Kiew und Schowti Wody bei Dnipro, in denen die "schmutzige Bombe" gebaut würde, zu überprüfen. Die Experten sind unterwegs in die Ukraine. Moskau hat durchblicken lassen, dass es den IAEA-Ergebnissen nicht trauen würde.

In der Nacht zum Donnerstag erreichte die von Russland angezettelte Panik einen vorläufigen Höhepunkt: Moskau drohte während einer UN-Sitzung in New York indirekt mit dem Abschuss ziviler Satelliten - darunter vor allem Elon Musks "Starlink"-Satellit, der der ukrainischen Armee die Internetkoordination an der Front ermöglicht - und beantragte beim UN-Sicherheitsrat zwei Prüfungsverfahren in der Ukraine: Eine UN-Kommission soll vor Ort abklären, wo es ukrainisch-amerikanische Biowaffenlabors gibt und was diese herstellen, die andere Kommission soll die Herstellung von "schmutzigen Bomben" prüfen.

Die Anschuldigungen der angeblichen Biowaffen- und "schmutzigen" Bombenproduktion sind nicht neu. Moskau warf Kiew genau dasselbe bereits im Februar kurz vor der Invasion in die Ukraine vor. Nach dem damals noch überraschenden russischen Angriff auf das Nachbarland am 24. Februar lassen heute die Reaktionen wenig Klarheit missen. Washington, Paris und London hatten schon Anfang der Woche Verteidigungsminister Schoigus Vorwürfe in einer gemeinsamen Erklärung als "durchsichtig falsche Behauptungen" Moskaus zurückgewiesen. "Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Russen gelegentlich andere für Dinge verantwortlich gemacht haben, die sie vorhatten zu tun", warnte der Kommunikationschef des US-Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby.

In der Ukraine selbst sieht man die hektische Moskauer Drohkulisse einer angeblich geplanten "schmutzigen Bombe" als Ausdruck der zunehmenden Ratlosigkeit und Verzweiflung des Kremls. Manche geben auch zu bedenken, dass das Spiel mit der atomaren Bombengefahr westlichen Druck auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj aufbauen soll, Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand oder gar ein Ende des Kriegs zu suchen. Beides könnte zum jetzigen Zeitpunkt Russlands schwindende Geländegewinne sichern.