Was Terroristen mit Anschlägen erreichen wollen

Anschläge sollen Schrecken verbreiten. Das ist ihr oberstes Ziel. Beim Attentat auf das King David Hotel vor 75 Jahren ist das gelungen - und sogar noch mehr.

Wie eine Festung steht der gewaltige Bau im Westen von Jerusalem. Das King David Hotel zählt heute zu den besten Häusern der Welt, es beherbergte in seiner knapp 90-jährigen Geschichte nicht nur Touristen, sondern zahlreiche Staatschefs und gekrönte Häupter. Und die Briten.

In den 1940er-Jahren waren Abteilungen der britischen Armee und der Regierung für das britische Mandatsgebiet Palästina in dem Hotel untergebracht. Sie waren das erklärte Ziel eines Anschlags, der am 22. Juli 1946 91 Menschen das Leben ...