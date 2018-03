Was tut ein Heimatminister?

Horst Seehofer wird künftig keine Trachtenumzüge organisieren. Er will sich als neuer Innen- und Heimatminister um strukturschwache Regionen kümmern.

Kaum war der Plan be- kannt, dem Bundesinnenministerium auch den Bereich Heimat anzugliedern und CSU-Chef Horst Seehofer zum Hausherrn zu machen, brach im Internet der Spott los: "Zum Mittagessen empfiehlt das Heimatministerium heute deutsche Hausmannskost." Ein anderer kündigte das fünfteilige "Heimat-Horst-Starter-Set" in deutschen Supermärkten an: "Fähnchen, Gartenzwerg, Fünf-Liter-Fass Weißbier, regionale Tracht, Handbuch zur Leitkultur."