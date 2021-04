Was uns "SofaGate" über Erdogan, Autokraten und die EU sagt

Der türkische Machthaber hat die EU-Kommissionspräsidentin brüskiert. Es war ein Affront. Und kein Zufall, dass die EU immer wieder in dieselbe Falle geht.

Es war nur eine Szene, aber sie wird in Brüssel als "SofaGate" in Erinnerung bleiben: Beim Besuch der EU-Spitzen in der türkischen Hauptstadt Ankara wies Gastgeber Recep Tayyip Erdogan Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Platz auf dem Sofa gegenüber seinem Außenminister zu. Lediglich Charles Michel, der EU-Ratspräsident, durfte an der Seite des türkischen Staatspräsidenten und somit von Gleich zu Gleich in einem Armsessel Platz nehmen.

Die protokollarische Brüskierung der Kommissionschefin sagt etwas über Erdogan aus: Er ...