Was vom G7-Gipfel bleibt

Das Treffen an der Küste Englands lieferte schöne Bilder. In ihren Beschlüssen blieben die Staats- und Regierungschefs der großen Industrienationen aber vage.

Nach den Donald-Trump-Jahren sind die G7 mit US-Präsident Joe Biden wieder das, was das Bündnis darstellen will: eine Gruppe, die sich gemeinsam für die Werte und Interessen des Westens einsetzt. Der Wille zur Kooperation ersetzte beim Treffen in Cornwall die Spannungen der vergangenen Jahre. Partnerschaft statt Alleingänge, so das Motto. Der Gipfel habe ein "ganz eindeutiges Bekenntnis zu einer regel- und wertebasierten multilateralen Welt abgegeben", sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. "Die G7 wollen sich engagieren in den großen Themen, ...