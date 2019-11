Und der Mauerfall im Herbst 1989 nicht friedlich verlaufen wäre? Am 9. November herrschte in Berlin totale Verwirrung. Was, wenn ein Grenzer in Panik geschossen hätte?

SN/picturedesk-jandke Hätten sie auf Befehl Gewalt eingesetzt? Ostdeutsche Grenzsoldaten am 11. November 1989, zwei Tage nach dem Mauerfall.