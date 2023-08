Was wird aus Prigoschins Wagner-Truppe?

Plus

Die Wagner-Söldner in ihrer einstigen Form gibt es schon seit dem gescheiterten Putsch nicht mehr. Die Zukunft der Söldner liegt ohne ihren Chef in den Händen des russischen Präsidenten Putin. Der hat den Tod von Söldner-Chef Prigoschin am Donnerstagabend bestätigt.

Ein Wagner-Söldner würdigt Prigoschin und seinen Stellvertreter Utkin.