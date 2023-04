Was wurde aus Katargate? Alle Verdächtigen sind nun im Hausarrest

Am Mittwoch kam Eva Kaili, die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments, als letzte Verdächtige aus der U-Haft frei.

Gut möglich, dass sich Eva Kaili, die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments, verraten gefühlt hat von all den Männern um sie herum. Vier Monate musste die Griechin in U-Haft verbringen, während nach und nach alle im Bestechungsskandal mitverdächtigen Männer inklusive ihres Lebensgefährten Francesco Giorgi unter Auflagen und elektronischer Überwachung entlassen wurden. Am Mittwoch aber entschied ein Gericht, dass auch sie mit elektronischer Fußfessel im Hausarrest auf den Prozess warten darf. Tags zuvor kam bereits Marc Tarabella, ein belgischer EU-Abgeordneter, aus der ...