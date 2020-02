Justizminister William Barr beschwert sich in einem Interview über Donald Trumps Tweets zu schwebenden Verfahren.

Die Klage des Justizministers über die Einmischung Donald Trumps in das Verfahren gegen dessen alten Freund Roger Stone hallte noch in den US-Medien nach, da feuerte der Präsident schon zurück - via Twitter, versteht sich. Natürlich habe er das "legale ...