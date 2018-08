Washington nimmt Abschied von John McCain

Der verstorbene US-Senator John McCain wird am Freitag im Kapitol in Washington öffentlich aufgebahrt. Der einflussreiche Parlamentarier und scharfe Kritiker von Präsident Donald Trump - obwohl wie er Republikaner - war am vergangenen Samstag im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors gestorben. Er gehörte zu den prominentesten Mitgliedern des US-Senats.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS McCain wurde 81 Jahre alt