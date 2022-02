Watergate mit Wasserspülung: Donald Trumps problematischer Umgang mit Dokumenten

Dokumente wurden zerrissen oder die Toilette hinuntergespült: Donald Trump hat Unterlagen aus seiner Präsidentschaft offenbar höchst unsachgemäß behandelt. Mit brisanten Folgen.

Es klingt wie eine bizarre Allegorie auf das Nebeneinander von krimineller Energie und handwerklichem Unvermögen in der Regierungszeit von Donald Trump: Regelmäßig, so berichtet "New York Times"-Reporterin Maggie Haberman in ihrem neuen Buch, sei damals eine Toilette im Weißen Haus verstopft gewesen. Wenn der Installateur dann das Rohr reinigte, habe er stets "Klumpen von Notizzetteln oder anderen Papierfetzen" gefunden, die offenbar vom Präsidenten hinuntergespült wurden.

Es wundert nicht, dass Trump diese Enthüllung eilig als "kategorisch unwahr" dementierte. Dass ...