Weber beansprucht Juncker-Nachfolge laut Umfeld weiter

Der CSU-Politiker Manfred Weber hat bisher nicht auf den Anspruch verzichtet, Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu werden. Weber sei Kandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), hieß es am Samstag aus dem Umfeld Webers. Die EVP werde erst am Sonntag entscheiden, wie sie sich vor dem EU-Sondergipfel zur Vergabe mehrerer Spitzenposten am selben Tag positionieren werde.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Weber weiter im Rennen um Posten als EU-Kommissionspräsident?