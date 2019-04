Weber startete Kampagne für EU-Wahl in Brüssel

Der Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), will mit einem demonstrativen Bekenntnis zu Europa in die Europawahl am 26. Mai gehen. "Ich will ein starkes Europa. Ich will ein Europa näher an den Menschen", sagte Weber zum Kampagnenauftakt am Mittwoch in Brüssel.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Webers Vision ist ein "starkes Europa"