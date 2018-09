Weber will bei EU-Wahl als Spitzenkandidat der EVP antreten

EVP-Fraktionschef Manfred Weber will einem Insider zufolge bei der Europawahl im kommenden Jahr als Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei antreten. Weber wolle seine Kandidatur am Mittwochmittag verkünden, sagte eine mit den Plänen Webers vertraute Person aus der EVP-Fraktion am Dienstagabend.

SN/APA (dpa)/Michael Kappeler Weber gilt als Anwärter auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten