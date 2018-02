Wechsel an der SPD-Spitze schneller als erwartet

Auch mit der Rückzugsankündigung von Martin Schulz sind die Querelen in der deutschen SPD nicht ausgestanden und drohen, das Mitgliedervotum über die Große Koalition zu überlagern. Ein schnellerer Wechsel soll die Sozialdemokratische Partei Deutschlands in ruhigeres Wasser bringen. In der CDU wachsen indes die Sorgen um die Zustimmung der SPD zu einem Bündnis.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Andrea Nahles soll Martin Schulz schon am Dienstag ablösen