Weder Tanz noch Tequila auf Mexikos Friedhöfen

Der "Tag der Toten" ist in Mexiko ein großes Spektakel. Doch die Coronapandemie schiebt auch der Fiesta am Friedhof den Riegel vor.

Wie das wohl so ist, in Zeiten von Corona seinen Verstorbenen zu Allerseelen zu gedenken? Gerade in Mexiko, wo der "Dia de los muertos" eine besonders volksnahe Tradition hat, grübeln die Menschen schon seit Wochen darüber nach, wie man denn nun die Tage zwischen dem 31. Oktober und 2. November begehen könne. Klar ist dabei, dass auf den meisten Friedhöfen die typischen Feste mit Musik, Essen und Treffen der Familie nicht real, sondern nur virtuell stattfinden können. Ob und wie ...