Weg frei für Übergangsregierung im Sudan

Militär und Opposition im Sudan haben sich auf eine neue Verfassung geeinigt und damit den Weg für eine Übergangsregierung frei gemacht. Die Vereinbarung solle am 17. August in der Hauptstadt Khartoum im Beisein ausländischer Regierungsvertreter unterzeichnet werden, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.

