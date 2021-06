Wegen Delta-Variante - Portugal zieht Notbremse

Die Infektionszahlen in Lissabon sind in den vergangenen Tagen rasant angestiegen. Grund dafür ist die Delta-Variante. Portugals Regierungschef Costa warnt bereits vor einem neuen Lockdown.

Portugals Hauptstadt Lissabon musste am Wochenende wieder in den Lockdown. Von Freitag bis Montagmorgen wurde der Großraum Lissabon abgeriegelt. Passieren durfte nur, wer einen triftigen Grund hatte - wie etwa den Weg zur Arbeit oder zum Arztbesuch. Auch an den kommenden Wochenenden wird die Sperrung voraussichtlich gelten. Mit der Maßnahme will die portugiesische Regierung verhindern, dass sich die in Lissabon gehäuft auftretende Delta-Variante des Coronavirus auf das ganze Land ausbreitet.

