Wegen hoher Corona-Zahlen findet EU-Gipfel online statt

Wegen stark steigender Corona-Zahlen in vielen EU-Ländern wird der Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag nicht wie geplant in Brüssel stattfinden, sondern nur als Videokonferenz. Dies habe EU-Ratschef Charles Michel entschieden, teilte dessen Sprecher am Sonntag auf Twitter mit. Es ist der erste reguläre EU-Gipfel seit Mitte 2020, der nicht vor Ort stattfinden kann.

SN/APA/AFP/STEPHANIE LECOCQ Charles Michel traf die Entscheidung wegen hoher Coronazahlen