Wegen IAEA-Resolution: Iran schränkt Atom-Überwachung ein

Der Iran drängt die internationale Kontrolle seines umstrittenen Atomprogramms weiter zurück. Mit Mittwoch seien zwei Überwachungskameras der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in einer Atomanlage abgeschaltet worden, berichtete das staatliche Fernsehen. Die UNO-Atombehörde sei nämlich nicht nur "undankbar" für die erweiterte Zusammenarbeit des Iran gewesen, "sondern sah sie auch als Verpflichtung an", hieß es in dem Bericht.

SN/APA/AFP/BEHROUZ MEHRI Eine IAEA-Überwachungskamera in der Anlage Isfahan (Archivbild)