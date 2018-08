Wegen Lohnforderung in Haft

Fu Tianbo war Leiharbeiter beim chinesischen VW-Partner FAW. Weil er dort einen Protest für mehr Lohn organisiert hatte, holte ihn die Polizei.

Wie viel Einfluss hat der Volkswagen-Konzern auf seinen chinesischen Partner FAW? Wofür sind die Manager bereit, sich mit den Machthabern in China anzulegen? Für die Freiheit eines einzelnen Leiharbeiters offenbar nicht. Fu Tianbo ist jedenfalls immer noch in Haft. Der einfache Arbeiter hatte es im vergangenen Jahr gewagt, einen Protest für gleiche Bezahlung zu organisieren. Die Polizei nahm ihn fest und verhörte ihn zunächst auf dem Werksgelände, bevor sie ihn mitnahm und in eine Zelle steckte. Seitdem bangen Kollegen und Familie um sein Schicksal.