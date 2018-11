Weichenstellung für den nächsten EU-Kommissionschef

Die Europäischen Christdemokraten entscheiden über ihren Spitzenkandidaten für die nächste EU-Wahl. Fast mehr beschäftigt die Delegierten am Parteitag der Umgang mit dem Schmuddelkind der Familie, Viktor Orban.

Politisch interessierte Menschen schauen derzeit vor allem Richtung Amerika und auf den Ausgang der Zwischenwahlen. Doch auch in Europa werden derzeit wichtige Weichen gestellt: Wer bei der EU-Wahl nächstes Jahr im Mai für die Konservativen ins Rennen um die Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geht. Denn nach dem 2014 erfundenen Konzept der Spitzenkandidaten, soll der Vertreter der Stimmenstärksten Partei das Amt des Kommissionspräsidenten übernehmen. Das EU-Parlament hat angekündigt, dass es nur einen Kommissionspräsidenten wählen wird, der vorher Spitzenkandidat war.

Bei den Europäischen Sozialdemokraten steht der Listen-Erste für die EU-Wahl seit Wochenbeginn fest: Der Niederländer Frans Timmermans, derzeit erster Vizepräsident der EU-Kommission. Die EVP entscheidet am Donnerstag beim großen Parteikongress in Helsinki, mit wem sie in die Wahl gehen wird: Mit dem bayerischen CSU-Politiker und Fraktionschef der Christdemokraten im EU-Parlament, Manfred Weber (46) oder mit dem finnischen Ex-Premier Alexander Stubb (50). Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Weber das Rennen gewinnen.

Mit je zweiminütigen Videos präsentieren sie sich in den Sozialen Medien schon seit einiger Zeit: